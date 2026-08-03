Çorum FK, AZ Alkmaar'dan Alexandre Penetra'yı transfer etti!

Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet talebi: Eylemini gerçekleştirmek için en sevdiği şarkıyla odaya getirdi

YALOVA'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün (52) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede; şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) 1 numaralı sanık, arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) 2 numaralık sanık olarak yer alırken, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Gülter'in ... Daha Fazla Göster YALOVA'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün (52) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede; şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) 1 numaralı sanık, arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) 2 numaralık sanık olarak yer alırken, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Gülter'in annesini çok sevdiği 'Malkata' şarkısıyla odaya getirdiği, 'Hadi görüşürüz' diyerek kalça altından kavrayıp, ayaklarını yerden kestikten sonra 18 metre yükseklikteki pencereden attığı kaydedildi. Şarkının tasarlanan eylemin bir parçası olduğu belirtilirken, şüphelinin olayın ardından yurt dışına çıkmanın yollarını araştırdığı da iddianamede yer aldı. Daha Az Göster