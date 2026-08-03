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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çorum FK, AZ Alkmaar'dan Alexandre Penetra'yı transfer etti!

        Çorum FK, AZ Alkmaar'dan Alexandre Penetra'yı transfer etti!

        Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, AZ Alkmaar'dan Alexandre Penetra'yı renklerine bağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 22:46 Güncelleme:
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        Çorum FK'ya AZ Alkmaar'dan transfer!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Portekizli futbolcu Alexandre Penetra'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin Hollanda 1. Lig ekiplerinden AZ Alkmaar'dan transfer edildiği belirtildi.

        Penetra'nın Benfica Seixal Akademisinde yetiştiği aktarılan açıklamada, "Kariyerinde Famalicao ve AZ Alkmaar formaları giyen Penetra, Portekiz'in 15, 16, 18 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giymiş, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştur. Penetra, geçen sezon AZ Alkmaar ile Hollanda Kupası sevinci yaşamıştır. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandre Penetra. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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