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        Haberler Spor Futbol Transfer İspanya Denzel Dumfries resmen Real Madrid'de!

        Denzel Dumfries resmen Real Madrid'de!

        İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Inter'den Denzel Dumfries'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 13:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dumfries resmen Real Madrid'de!

        İspanyol ekibi Real Madrid, Inter'de forma giyen Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.

        Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid; Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konate'nin ardından Denzel Dumfries ile de anlaşma sağladı. Eflatun-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan ekibi Inter ile Dumfries'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyuruldu.

        İspanyol temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2030'a kadar geçerli sözleşme imzaladı.

        2021-2022 sezonunda PSV'den Inter'e transfer olan Dumfries, 5 sezonda 207 maçta görev yaparken, 27 gol ve 28 asistlik katkı sağladı. Hollandalı futbolcu burada 2'si Serie A şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazandı.

        Denzel Dumfries, Hollanda Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele etti.

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