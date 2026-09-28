Dominik Szoboszlai'den Galatasaray övgüsü: Bambaşkaydı!
Liverpool'un yıldızı Dominik Szoboszlai, karşılaştığı en etkileyici atmosferin Galatasaray taraftarına ait olduğunu söyledi.
Giriş: 28 Eylül 2026 - 13:48 Güncelleme:
Liverpool’un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai’den Galatasaray taraftarı için dikkat çeken bir itiraf geldi.
Dominik Szoboszlai karşılaştığı en etkiliyici atmosferin Galatasaray taraftarına ait olduğunu söyledi.
"BAMBAŞKAYDI"
Jd Sports'a konuşan Szoboszlai, "En iyi atmosfer, Galatasaray diyebilirim. Gerçekten çılgıncaydı. Farklı bir şeydi, bambaşkaydı" ifadelerini kullandı.
Szoboszlai, Liverpool formasıyla bu sezon sahaya çıktığı 7 maçta 3 gol attı.
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