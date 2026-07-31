Draymond Green 1 yıl daha Golden State Warriors'ta!

Bugün Ne Oldu? 30 Temmuz 2026 haberleri: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor, MSB'den Irak ile iş birliği açıklaması, Erdal Beşikçioğlu gözaltında, TÜİK açıkladı işsizlikte tarihi dip

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TÜRKİYE ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EDİYOROrman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya'nın Alanya ilçesi, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ile Balıkesir'in Gömeç ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edil... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TÜRKİYE ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EDİYOROrman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya'nın Alanya ilçesi, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ile Balıkesir'in Gömeç ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kumluca'daki yangın kontrol altına alınırken, hasar tespit çalışmalarına başlandı. Edremit ve Gömeç'teki yangınlar da büyük ölçüde kontrol altında... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgede kuvvetli rüzgar etkili oluyor, bu da çalışmaları olumsuz etkiliyor. MSB'DEN IRAK İLE İŞ BİRLİĞİ AÇIKLAMASIMilli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında "Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen iş birliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini yarın düzenlenecek törenle Portekiz'den devralacağı bildirildi. ERDAL BEŞİKÇİOĞLU GÖZALTINA ALINDIEtimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başkan Erdal Beşikçioğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda belediye binasında arama yapıldı. KURTULMUŞ: YASA ÇALIŞMALARININ SONUNA GELİNDİTerörsüz Türkiye Süreci'nde Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile iglili açıklama yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz. Ortaya konulacak yasa asla genel af mahiyetinde değildir. Yasayla birlikte yeni dönemin kapısı açılacak. Yasa, feshin tespitiyle yürürlüğe girecek" dedi.CHP TBMM GRUP YÖNETİMİ BELİRLENDİÖte yandan, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, salı günleri saat 13.30'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis grup toplantısı yapacağını söyledi.TİMUR SOYKAN VE FATİH ALTAYLI İFADEYE ÇAĞRILDIHaftasonundan bu yana tartışılıyor... CHP'de düzenlenen üye katılım törenine parayla figüran getirildiği iddiaları üzerine gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı.TÜİK AÇIKLADI: İŞSİZLİKTE TARİHİ DİPDiğer başlıklara bakalım şimdi... TÜİK, haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6'ya geriledi ve serinin en düşük seviyesini gördü. İşsiz sayısı 168 bin kişi azalışla 2 milyon 688 bine inerken, atıl işgücü oranı yüzde 28,8'e düştü.TRAFİKTE ARAÇTAN İNME VE TAKİP OLAYLARI YARIYA DÜŞTÜTrafikte yapılan sıkı denetimler ve araçtan inerek şiddet uygulayan sürücülere ağır darbe vuran Karayolları Trafik Kanunu düzenlemesi etkisini gösterdi. 27 Şubat 2026'da Meclis'ten geçerek yürürlüğe giren yeni önlemler sayesinde, trafikte yaşanan asayiş olaylarında yarı yarıya düşüş kaydedildi. 27 Şubat – 28 Temmuz tarihlerleri arasında ısrarlı takip ve araçtan inme suçunu içeren toplam 2 bin 494 olay için failler hakkında cezai işlem uygulandı.BEŞİKTAŞ, DANİMARKA'DA TUR PEŞİNDEUEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanştan da istediği sonucu alıp tur atlamayı hedefliyor. Daha Az Göster