Dursun Özbek: Hem Türk futbolu için hem de Galatasaray için çok önemli

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa’daki profesyonel futbol kulüplerini uluslararası arenada en üst düzeyde temsil eden kuruluş olan EFC yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

EFC'de yer alması ile alakalı sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya kanalına konuşan Özbek, "Monaco’ya Şampiyonlar Ligi kura çekimi için gittiğimizde, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüştük ve davet aldık. Bu hafta başında yani 29'unda Kopenhag'da yapılacak genel kurula gelmemi istedi. Yönetim kurulu üyeliği için beni davet etti. Ben de bu davet üzerine Kopenhag'a gittim. Orada Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yönetim kurulu için bir seçim vardı. O seçime katıldım. 138 üye, daha doğrusu oy kullanan üye sayısı 138. Onların oyuyla, oy birliğiyle yönetim kuruluna seçildim. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği çok önemli bir organizasyon" ifadelerini kullandı.

🦁 "Bizim de müdahil olacağımız, görüşümüzü dile getireceğimiz birkaç konu var."



🎙️ Dursun Özbek: Galatasaray’ı daha da yukarılara taşımak için başkan olarak elimden geleni yapacağım. Önemli hususlardan biri, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki gelirlerin dağıtımı. Bizim de müdahil… pic.twitter.com/YAjdscM9jP — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2026

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"HEM TÜRK FUTBOLU İÇİN HEM DE GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DURUM"

"Burada Galatasaray'ı temsil etmek, Galatasaray'ın orada olması gerçekten hem Türk futbolu için hem de Galatasaray için çok önemli bir durum" diyen Başkan Özbek, şöyle devam etti:

"Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği nedir diye dikkate aldığımızda, yaklaşık 800'ü aşkın Avrupa'da profesyonel olarak futbol oynayan kulübün üye olduğu bir yapı. Dolayısıyla Avrupa'nın bütün büyük kulüplerinin iştirak ettiği bir yapı. Önemi şurada, hem UEFA'yla hem de FIFA ile organik bağları var. Burada özellikle UEFA ile olan bağları çok önemli. Şampiyonlar Ligi gibi bütün organizasyonları beraber yapıyorlar. Oradaki gelir paylaşımının organize edilmesi var. FIFA ile de aynı şekilde Dünya Kupası organizasyonu için organik bağları var. Oradaki özellikle milli takma oyuncu veren kulüplerin bu oyuncularla ilgili hem sigortaları hem de belli bir ücret ödenmesi şeklinde çok verimli anlaşmaları var. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği 2008 yılında 100'e yakın üyeyle kurulmuş."

🦁 "Galatasaray’ı burada temsil etmek hem Türk futbolu hem de Galatasaray için gerçekten çok önemli."



🎙️ Dursun Özbek: Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği çok önemli bir organizasyon. Galatasaray’ı burada temsil etmek hem Türk futbolu hem de Galatasaray için gerçekten çok önemli.… pic.twitter.com/drlZETeeqi — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2026

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"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR MARKA"

Galatasaray'ın yönetim kurulu kadrosuna davet edilmesinin sarı-kırmızılılar için önemli olduğunu belirten Dursun Özbek, "Zaman içinde büyümüş, çok gelişmiş ve bugün itibariyle 800'e aşkın üyesi var. Avrupa’daki 55 ülke buraya üye. Burada olmak, Avrupa futboluna şekil veren bu yapının içinde olmak çok önemli. Özellikle Galatasaray'ın buraya, bu yönetim kurulu kadrosuna davet edilmesi Galatasaray için ayrıca önemli. Genel kurul esnasında orada temaslarım oldu, insanlarla görüştüm. Gerçekten Galatasaray çok büyük bir marka. Orada bize yaklaşımları, orada bizi nasıl gördükleri itibarıyla Baktığınız zaman çünkü herkes oradaydı. UEFA Başkanı Ceferin oradaydı. Barcelona'nın diğer bütün kulüplerin başkanları da oradaydı. Oradaki Galatasaray'ın görüntüsü çok farklı bir boyuttaydı. Özellikle Ceferin ile sohbet etme fırsatı buldum. Kendisinin ifade ettiği, Galatasaray futbola çok büyük yatırım yapıyor. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu konusunda söylemler Bu beni ziyadesiyle memnun etti. Avrupa'ya yön veren Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin içinde olmak Galatasaray için çok önemli. Beni de gururlandıran bir husus. Onun için bütün faaliyetlerine katılacağım. Orada çünkü Galatasaray'ın görüşlerine de büyük değer veriyorlar. Güzel bir genel kurul geçti. Yani seçim esnasında üyelerin oy birliğiyle seçmeleri de ayrıca gurur verici bir husus. Dolayısıyla ben bu çalışmaların Galatasaray camiasına hayırlı olsun diyorum. Galatasaray'ı daha da yukarılara taşımak için başkan olarak elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

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"AVRUPA FUTBOL KULÜPLERİ BİRLİĞİ'NİN ASIL AMACI AVRUPA FUTBOLUNUN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI"

Şampiyonlar Ligi gelirleri hakkında da görüşlerini aktaran Özbek, "Önemli olan hususlardan bir tanesi özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirlerin dağıtımı çok önemli. Birkaç tane husus var orada. Bizim de müdahil olacağımız, bizim de görüşümüzü söyleyeceğimiz birkaç husus var. Fakat bunlardan en önemlisi bu Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirlerin dağıtımı söz konusu. Tabii Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin asıl amacı Avrupa futbolunun sürdürülebilir olması. Hem finansal açıdan bu yönde de çok iyi çalışmaları var hem de performans açısından şekillendirmesini yapan bir kurum. Dolayısıyla orada olmakla Galatasaray olarak dikkat ederseniz UEFA'nın yayınladığı bir liste vardı geçen seneki Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız zaman. Orada katılan kulüpler içinde son 16'ya kaldık. Son 16'da 15. sıradayız. Demek ki bizim Galatasaray'ı daha da büyütmeye ihtiyacımız var. Yaptığımız temaslar çerçevesinde bu yönetimin içinde olmanın Galatasaray'a çok daha büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.