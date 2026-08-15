Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dusan Vlahovic: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

        Dusan Vlahovic: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

        Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 18:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

        Beşiktaş'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı Sırp golcü Dusan Vlahovic, Siyah Beyazlılar'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

        26 yaşındaki forvet, Beşiktaş'a transferinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun önemli rol oynadığının altını çizdi.

        Fiorentina'dan Juventus'a gittiği dönemde transferinin 2 gün içinde sonuçlandığını ve hastalığı sebebiyle evden çıkmadığı için o dönemde Vincenzo Italiano'yla vedalaşamadığını dile getiren Vlahovic, İtalyan çalıştırıcıyla Beşiktaş'ta buluştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

        BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMA SÜRECİ

        Transfer döneminde birçok teklif aldığını vurgulayan Dusan Vlahovic, şunları kaydetti:

        "Görüştüğüm hiçbir projeden tatmin olmadım. Beşiktaş beni aradı. Öncelikle hocamız beni havaalanındayken aradı. 'İstanbul'a gideceğim. Beşiktaş'la sözleşme imzaladım, istersen sen de gelebilirsin.' dedi. Ben de 'Evet efendim ama kararımı vermek için biraz zamana ihtiyacım olacak, sabırlı olacağım çünkü ne olacağını asla bilemezsiniz.' dedim. Babamla konuştuğumda, ailemle konuştuğumda anladım ki şu anda benim için en iyi tercih burası. Çünkü antrenörü tanıyorum; kulüpten insanların beni buraya getirme arzusu çok fazlaydı. Kulübün bu sezonki hedeflerini başarma hırsı çok önemli. Taraftarlar inanılmaz, Türkiye'nin genelinde de insanlar çok iyi. Sonuç olarak karar vermem iki ya da üç günümü aldı. Ama bu kararı verdiğimde doğru kararı verdiğimden emindim ve bu en önemlisiydi. Bu yüzden zor olmadı çünkü taraftarları gördüm. Başkanımızın, asbaşkanımızın, teknik ekibin, hocamızın, beni ne kadar çok istediklerini gördüm. Bu yüzden benim için çok da zor bir karar olmadı."

        "ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

        Beşiktaş forması altında elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen Vlahovic, şunları dile getirdi:

        "Buraya neden geldiğimin farkındayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bunu sahada göstermeye çalışacağım. Umarım çok gol atarım ve şampiyonluklar kazanırız. Sahada konuşmaya çalışacağım. Havaalanında ve stadyumda bana hissettirdikleri duygular için taraftarlara minnettarım. Çılgın bir taraftarımız var. Gerçekten çok minnettarım. Onlara milyarlarca kez teşekkür ederim. Üzerinde benim ismimin yazılı olduğu bir formayı görmek ya da taraftarın benim adımı söylediğini duymak inanılmaz bir duygu. Bu yüzden her zaman onlarla fotoğraf çektirmek için veya onlara bir imza vermek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü onları ne kadar mutlu ettiğimin farkındayım. Eskiden ben de o taraftaydım, şimdi ise diğer taraftayım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!