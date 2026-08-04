Efe Kaan Yıldız resmen Ankara Keçiörengücü'nde!

Gizem Ösün'ün sunduğu "Dünyada Nasıl?" programının bu bölümünde, küresel çapta yaşanan aşırı sıcak hava dalgalarını ve ülkelerin bu durumla nasıl başa çıktığını inceliyoruz. Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcakların nedenleri, El Nino'nun etkileri ve "Omega Blokajı"nın Türkiye'ye yansımaların... Daha Fazla Göster

Gizem Ösün'ün sunduğu "Dünyada Nasıl?" programının bu bölümünde, küresel çapta yaşanan aşırı sıcak hava dalgalarını ve ülkelerin bu durumla nasıl başa çıktığını inceliyoruz. Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcakların nedenleri, El Nino'nun etkileri ve "Omega Blokajı"nın Türkiye'ye yansımalarını ile masaya yatırıyoruz. Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Haberrük Yazarı Oray a anlattı. Daha Az Göster