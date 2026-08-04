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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Efe Kaan Yıldız resmen Ankara Keçiörengücü'nde!

        Efe Kaan Yıldız resmen Ankara Keçiörengücü'nde!

        Ankara Keçiörengücü, 22 yaşındaki kaleci Efe Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 20:01 Güncelleme:
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        Keçiörengücü'nden kaleci takviyesi!

        Trendyol 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, kaleci Efe Kaan Yıldız ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Efe Kaan Yıldız ile anlaşmaya varmıştır. Efe'ye kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        22 yaşındaki file bekçisi, 2024'te başladığı profesyonel kariyerinde, altyapısından yetiştiği Altınordu'da oynadı.

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