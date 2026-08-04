Efe Kaan Yıldız resmen Ankara Keçiörengücü'nde!
Ankara Keçiörengücü, 22 yaşındaki kaleci Efe Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 20:01 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, kaleci Efe Kaan Yıldız ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Efe Kaan Yıldız ile anlaşmaya varmıştır. Efe'ye kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
22 yaşındaki file bekçisi, 2024'te başladığı profesyonel kariyerinde, altyapısından yetiştiği Altınordu'da oynadı.
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