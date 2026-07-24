Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Eskişehir Yarı Maratonun ana sponsoru üçüncü kez Eti Lifalif oldu

        Eskişehir Yarı Maratonun ana sponsoru üçüncü kez Eti Lifalif oldu

        Türkiye'nin merakla beklenen koşu organizasyonları arasında yer alan Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali'nin ana sponsoru üçüncü kez ETİ Lifalif oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 13:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2026 Eskişehir Yılı'nda koşuyoruz

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce sporseveri aynı heyecanda buluşturan Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu’nun bu yılki ana sponsoru ETİ Lifalif oldu.

        Üç yıldır aralıksız devam eden iş birliği kapsamında 15-16 Ağustos tarihinde sporseverleri bir araya getirecek ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu’na kayıtlar ise devam ediyor. “2026 Eskişehir Yılı” coşkusuna yakışır şekilde düzenlenecek organizasyon, spor, eğlence ve dayanışmayı bir araya getirecek. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelecek katılımcılar, Porsuk Çayı'nın büyüleyici atmosferi eşliğinde, Eskişehir'in tarihi ve simge noktaları arasında unutulmaz bir koşu deneyimi yaşayacak.

        Her yaştan ve her seviyeden sporsevere hitap eden organizasyonda bu yıl da birbirinden renkli yarış kategorileri yer alacak. Program kapsamında 21K Yarı Maraton, 10K Koşusu, Çocuk Koşusu, Paralimpik Koşu ve Şirketler Koşusu düzenlenecek. Böylece profesyonel sporcuların yanı sıra aileler, çocuklar, kurumlar ve amatör koşucular da bu büyük spor şöleninin bir parçası olacak.

        Maraton heyecanı, 15 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek Spor Festivali ve Çocuk Koşusu ile başlayacak. Büyük buluşma ise 16 Ağustos Pazar günü düzenlenecek 21K Yarı Maraton ve 10K Koşusu ile devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güneydoğu'nun kadim zenginlikleri dünyayla buluştu

        Go Türkiye serisi büyümeye devam ediyor: Güneydoğu Anadolu'nun binlerce yıllık sırlarını dünyaya fısıldayan yeni mini dizi 'Whispers of Origins' yayına girdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"