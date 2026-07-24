Eskişehir Yarı Maratonun ana sponsoru üçüncü kez Eti Lifalif oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce sporseveri aynı heyecanda buluşturan Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu’nun bu yılki ana sponsoru ETİ Lifalif oldu.

Üç yıldır aralıksız devam eden iş birliği kapsamında 15-16 Ağustos tarihinde sporseverleri bir araya getirecek ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu’na kayıtlar ise devam ediyor. “2026 Eskişehir Yılı” coşkusuna yakışır şekilde düzenlenecek organizasyon, spor, eğlence ve dayanışmayı bir araya getirecek. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelecek katılımcılar, Porsuk Çayı'nın büyüleyici atmosferi eşliğinde, Eskişehir'in tarihi ve simge noktaları arasında unutulmaz bir koşu deneyimi yaşayacak.

Her yaştan ve her seviyeden sporsevere hitap eden organizasyonda bu yıl da birbirinden renkli yarış kategorileri yer alacak. Program kapsamında 21K Yarı Maraton, 10K Koşusu, Çocuk Koşusu, Paralimpik Koşu ve Şirketler Koşusu düzenlenecek. Böylece profesyonel sporcuların yanı sıra aileler, çocuklar, kurumlar ve amatör koşucular da bu büyük spor şöleninin bir parçası olacak.

Maraton heyecanı, 15 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek Spor Festivali ve Çocuk Koşusu ile başlayacak. Büyük buluşma ise 16 Ağustos Pazar günü düzenlenecek 21K Yarı Maraton ve 10K Koşusu ile devam edecek.