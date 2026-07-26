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        F1 Macaristan Grand Prix'sinde zafer Lando Norris'in!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası Macaristan Grand Prix'inde zafer McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris'in. Norris'in ardından RedBull'dan Max Verstappen ikinci olurken, Mercedes pilotu Antonelli ise üçüncü sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 19:49 Güncelleme:
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        F1 Macaristan GP'de zafer Norris'in!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilen etapta son şampiyon Lando Norris, pole pozisyonunda başladığı yarışı 1 saat 39 dakika 56.180 saniyelik süreyle kazanarak bu sezonki ilk, kariyerinin ise 12. galibiyetini elde etti.

        Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı liderin 15.080 saniye arkasında ikinci, Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise liderden 18.728 saniye farkla üçüncü bitirdi.

        Formula 1'de sezon, yaz arasının ardından 23 Ağustos Pazar günü koşulacak Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

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        Öte yandan Motorsport'un haberine göre Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Macaristan Grand Prix'sinde foto muhabiri olarak görev yaptı.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 219

        2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 169

        3. George Russell (Büyük Britanya): 160

        4. Charles Leclerc (Monako): 138

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 128

        TAKIMLAR

        1. Mercedes: 379

        2. Ferrari: 307

        3. McLaren: 220

        4. Red Bull: 177

        5. Racing Bulls: 66

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