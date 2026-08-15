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        Fatih Karagümrük: 2 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Alexsandar Pesic'in golleriyle galibiyete ulaşan Fatih Karagümrük, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        Karagümrük, Pesic'le galip geldi!

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.

        Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 60 ve 75. dakikalarda Alexsandar Pesic kaydederken, Ümraniyespor'un tek golünü ise 71'de Cebio Soukou attı.

        Bu sonuçla beraber Fatih Karagümrük puanını 3'e çıkarırken, Ümraniyespor ise haftayı 1 puanla tamamladı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Bursaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Esenler Erokspor'u konuk edecek.

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