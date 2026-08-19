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        Fatih Karagümrük, Atınç Nukan'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:56 Güncelleme:
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        Karagümrük, Atınç Nukan'ı transfer etti!

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük, tecrübeli defans oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, deneyimli savunma oyuncusu Atınç Nukan ile anlaşma sağladı. Atınç Nukan'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Atınç Nukan, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 36 maçta 3 gol kaydetti.

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        #Karagümrük
        #Atınç Nukan
        #1. Lig
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