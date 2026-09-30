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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe arsaVev: 1 - Minsk: 0 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe arsaVev: 1 - Minsk: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe arsaVev, Minsk'i 1-0 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 22:07 Güncelleme:
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        Fenerbahçe son 16'ya yükseldi!

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

        Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, 34. dakikada Busem Şeker'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        İkinci yarısında gol olmadı ve Fenerbahçe arsaVev mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Minsk'in oyuncusu Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

        İlk karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.

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