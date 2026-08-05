Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Gornik Zabrze karşısında 2 maçta da sonradan oyuna dahil olan 25 yaşındaki oyuncu, ilk kez ilk 11'de görev aldığı Sturm Graz müsabakasının 45. dakikasında şık bir gole imza attı. Sağ taraftan Asensio’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Greenwood yakın direğe yaptığı sert vuruşla ağları buldu.

İngiliz futbolcu, gösterdiği performansla taraftardan tam not alırken 68. dakikada yerini Fred Rodrigues'e bıraktı.