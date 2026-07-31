Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için yalanlama!

        Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için yalanlama!

        Fenerbahçe Kulübü, başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör İsmail Kartal'ın, İrfan Can Kahveci'nin takımdaki geleceği konusunda görüştüğü yönünde basında çıkan ve haberleri yalanladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 21:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'den İrfan Can için yalanlama!

        Fenerbahçe Kulübü, bazı yayın organlarında ve sosyal mecralarda İrfan Can Kahveci hakkında çıkan haberleri yalanladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Kulüp Başkanımız Aziz Yıldırım’ın futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanımız ile Teknik Direktörümüz İsmail Kartal arasında bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Başkanımızın bu yönde herhangi bir açıklaması veya değerlendirmesi bulunmadığı gibi, iddia edildiği şekilde Başkanımız ile Teknik Direktörümüz İsmail Kartal arasında herhangi bir görüşme de gerçekleşmemiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, kulübümüzü ilgilendiren gelişmelerin yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılan açıklamalar doğrultusunda takip edilmesini önemle rica eder, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 30 Temmuz 2026 (Sinem Dedetaş Ne İle Suçlanıyor?)

        Türkiye'nin yangınlarla imtihanı. Yangınların biri sönüyor biri başlıyor. Orman yangınları 10 yılda 2 kat arttı. Ormanlar neden yanıyor? Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Şüpheliler ihaleye fesat, rüşvet, irtikapla suçlanıyorlar. Üsküdar Belediyesi operasyon...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Cem Küçük için tutuklama talebi
        Cem Küçük için tutuklama talebi
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Türk yönetmen çekecek
        Türk yönetmen çekecek
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası