Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de 7 istifa!

        Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de 7 istifa!

        Fenerbahçe Kulübü, aralarında Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun da yer aldığı 7 ismin Futbol A.Ş.'deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe Futbol A.Ş.'de 7 istifa!

        Fenerbahçe, Futbol A.Ş.'den 7 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini açıkladı.

        Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uslu’nun, Futbol A.Ş.’ye yeni isimlerin atanması için yer açma amacıyla istifa ettiği öğrenildi.

        Sarı-lacivertlilerin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal, ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu