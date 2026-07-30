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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe, Strum Graz maçının hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, Strum Graz maçının hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında Avusturya temsilcisi Strum Graz ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 18:27 Güncelleme:
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        F.Bahçe, Sturm Graz maçına hazırlanıyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, ikinci eleme turunda dün deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan sarı-lacivertliler, Strum Graz müsabakası öncesinde ilk antrenmanını yaptı.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda ısınma ve core hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

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