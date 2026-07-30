Fenerbahçe, Strum Graz maçının hazırlıklarına başladı

Bafra'da 92 yaşındaki kadın tarlada yanmış halde bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde, tarlasını sürmeye giden bir çiftçi, yanmış halde bir cansız beden buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla cesedin, 92 yaşındaki Refia Usta'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı(İHA)