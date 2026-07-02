Fenerbahçe Topuk Yaylası kampını tamamladı!
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. 24 Haziran'dan bugüne Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Düzce'deki son antrenmanını yaptı.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 13:07 Güncelleme:
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı olan Topuk Yaylası kampını bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.
Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, idmanı 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma, pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları ile noktaladı.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları ikinci etap çalışmalarına Avusturya’da devam edecek.
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