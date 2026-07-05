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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den müjdeli haber!

        Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den müjdeli haber!

        Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'Fenerbahçe, fıtık ameliyatı sonrası tedavisine devam eden Dorgeles Nene'nin Avusturya kampına katılacağını açıkladı.den müjdeli haber!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 13:40 Güncelleme:
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        F.Bahçe'ye Nene'den müjdeli haber!

        Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.

        Sarı-lacivertliler, Nene gibi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kampına katılmayan Diego Carlos'un da Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacağını duyurmuştu.

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