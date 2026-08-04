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        Haberler Spor Voleybol FIVB'den Rusya kararı: Milletler Ligi'ne geri dönüyor!

        FIVB'den Rusya kararı: Milletler Ligi'ne geri dönüyor!

        Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın kadın ve erkek milli takımlarının 2027 Voleybol Milletler Ligi'ne geri döneceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        Rusya'ya müjde: Turnuvalara geri dönüyor!

        Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı.

        FIVB'nin açıklamasında, uluslararası müsabakalara dönüş için oluşturulan yol haritası kapsamında Rusya'nın erkek ve kadın milli takımlarının 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde yer alacağı belirtildi.

        Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tavsiyesi doğrultusunda kapsamlı doping kontrol planının geliştirilip uygulamaya konulacağı da ifade edildi.

        Ayrıca Rusya Voleybol Federasyonunun erkeklerde 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılmama kararını FIVB'ye ilettiği aktarıldı. Kadınlarda ise Rusya'nın 2027 FIVB Dünya Kupası'na olası katılımıyla ilgili organizasyon komitesi ve ev sahibi ülkelerle değerlendirmelerin sürdüğü hatırlatıldı.

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