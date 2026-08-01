Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde finalin adı: Polonya-ABD

        FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde finalin adı: Polonya-ABD

        2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Polonya, Slovenya'yı 3-0, ABD ise Japonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 17:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Milletler Ligi'nde finalin adı: Polonya-ABD!

        Slovenya'yı 3-0 yenen Polonya ile Japonya'yı 3-2 mağlup eden ABD, 2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi finaline yükselen takımlar oldu.

        Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından finale yükselen iki takım belli oldu.

        Günün ilk maçında Polonya, Slovenya'yı 25-16, 25-19, 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Diğer yarı final mücadelesinde ise ABD, Japonya'yı 25-19, 23-25, 20-25, 25-19 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenerek finalde Polonya'nın rakibi oldu.

        Organizasyonun şampiyonluk mücadelesi yarın TSİ 14.30'da Polonya ile ABD arasında oynanacak. Slovenya ile Japonya ise yine yarın TSİ 10.40'ta üçüncülük maçına çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran 'büyük' ittifakı kırdı: Trump ve Netanyahu'nun ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?

        ABD ve İsrail arasındaki geleneksel müttefiklik, 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nda istenen hedeflere ulaşılamaması nedeniyle kırılma yaşayarak tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Kendilerini 'iki sıkı dost' olarak tanımlayan Trump ve Netanyahu, savaşın başlangıcında tam bir koordinasyon içinde ha...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İspanya ile AB arasında gerilim
        İspanya ile AB arasında gerilim