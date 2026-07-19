Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı açıkladı: Salah'ta menajer krizi!

        Serdal Adalı açıkladı: Salah'ta menajer krizi!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferiyle ilgili Arap basınına flaş açıklamalarda bulundu. Salah'ın transfere onay verdiğini ancak Mısırlı yıldızın menajerinin bir anda komisyon payını yükselttiğini belirten Adalı, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 16:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer görüşmelerine devam ettikleri Mohamed Salah ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        2

        Birleşik Arap Emirlikleri'nden winwin.com'a konuşan Adalı, Mohamed Salah'ın transfere onay verdiğini ancak menajerinin sorun çıkardığını söyledi.

        3

        Adalı'nın Salah transferiyle ilgili açıklamaları şu şekilde:

        "Mohamed Salah bu transferi onayladı ve menajeri de teklifimize ilk başta olumlu yanıt verdi. Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu ve transfere onay verdi. Ancak daha sonra medyada 'transferin tamamlandığı' yazılır yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi."

        4

        "MENAJER KOMİSYONUNU %35'E ÇIKARDI"

        "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz."

        5

        Serdal Adalı, Salah transferinde Ramy Abbas (Salah'ın menajeri) dışında başka menajerlerin de yer aldığı haberlerini ise yalanlayarak, "Sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haluk Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı

        Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Salah'ta menajer krizi!
        Salah'ta menajer krizi!
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?