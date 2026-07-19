Adalı'nın Salah transferiyle ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Mohamed Salah bu transferi onayladı ve menajeri de teklifimize ilk başta olumlu yanıt verdi. Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu ve transfere onay verdi. Ancak daha sonra medyada 'transferin tamamlandığı' yazılır yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi."