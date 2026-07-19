Serdal Adalı açıkladı: Salah'ta menajer krizi!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferiyle ilgili Arap basınına flaş açıklamalarda bulundu. Salah'ın transfere onay verdiğini ancak Mısırlı yıldızın menajerinin bir anda komisyon payını yükselttiğini belirten Adalı, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." dedi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer görüşmelerine devam ettikleri Mohamed Salah ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden winwin.com'a konuşan Adalı, Mohamed Salah'ın transfere onay verdiğini ancak menajerinin sorun çıkardığını söyledi.
Adalı'nın Salah transferiyle ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Mohamed Salah bu transferi onayladı ve menajeri de teklifimize ilk başta olumlu yanıt verdi. Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu ve transfere onay verdi. Ancak daha sonra medyada 'transferin tamamlandığı' yazılır yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi."
"MENAJER KOMİSYONUNU %35'E ÇIKARDI"
"Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz."
Serdal Adalı, Salah transferinde Ramy Abbas (Salah'ın menajeri) dışında başka menajerlerin de yer aldığı haberlerini ise yalanlayarak, "Sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz." dedi.