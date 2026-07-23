Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı mağlup ederek tur için avantajı kaptı . Yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde sezona hazırlanan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki ilk resmi sınavına çıktı. Mücadelenin ardından Beşiktaş - Midtjylland maçının kaç bittiği, golü kimin attığı merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? İşte Beşiktaş - Midtjylland maçı özeti ve maç skoruna ilişkin tüm detaylar...
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 23:16 Güncelleme:
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Beşiktaş - Midtjylland maçında son düdük sesi geldi. Siyah-beyazlı ekip, Danimarka'nın güçlü temsilcisi Midtjylland karşısında avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Taraftarlar maçı ardından Beşiktaş - Midtjylland maçının skoru ve maç özetini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, rövanş maçı ne zaman? İşte Beşiktaş - Midtjylland maç sonucu, golü ve özetine ilişkin tüm detaylar...
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BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş, 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti.
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BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI GOLÜ KİM ATTI?
Beşiktaş'ın golü 26. dakikada Orkun Kökçü'den geldi.