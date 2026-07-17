BUGÜNÜN MAÇ TAKVİMİ DÜNYA KUPASI 2026: Bugün maç var mı? 17 Temmuz Cuma hangi maç, hangi kanalda, saat kaçta?
Futbolseverleri 17 Temmuz Cuma günü yine dopdolu bir maç programı bekliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale giden yolun şekillenmesinin ardından futbol gündemi bu kez UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ön eleme karşılaşmalarına çevrildi. Avrupa kupalarında tur mücadelesi veren takımların kritik sınavlarının yanı sıra farklı ülkelerde oynanacak lig maçları da sporseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler...
Yeşil sahalarda heyecan 17 Temmuz Cuma günü de hız kesmeden devam ediyor. Avrupa kupalarında ön eleme turu mücadeleleri futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, dünyanın çeşitli liglerinde oynanacak karşılaşmalar da gün boyu futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak. "Bugün maç var mı?", "17 Temmuz Cuma hangi takımlar sahaya çıkacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri...
17 TEMMUZ CUMA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Norveç Ligi:
20.15 Bodo/Glimt-Fredrikstad
İsveç Ligi:
20.00 Mjallby-Vasteras SK FK
20.00 Göteborg-Brommapojkarna
Sırbistan Ligi:
21.00 Kızılyıldız-Macva Sabac
21.00 Zeleznicar-Radnicki Nis
HAZIRLIK MAÇLARI
10.30 İstanbulspor-Kocaelispor
17.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor
21.00 Ümraniyespor-Galatasaray