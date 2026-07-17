BUGÜNÜN MAÇ TAKVİMİ DÜNYA KUPASI 2026: Bugün maç var mı? 17 Temmuz Cuma hangi maç, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeşil sahalarda heyecan 17 Temmuz Cuma günü de hız kesmeden devam ediyor. Avrupa kupalarında ön eleme turu mücadeleleri futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, dünyanın çeşitli liglerinde oynanacak karşılaşmalar da gün boyu futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak. "Bugün maç var mı?", "17 Temmuz Cuma hangi takımlar sahaya çıkacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri...