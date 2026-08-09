Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcus Rashford kararını verdi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marcus Rashford'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2025-2026 sezonunda Barcelona'da kiralık olarak forma giyen İngiliz golcünün Manchester United'da kalacağı ve Türkiye'ye gelmek istemediği ileri sürüldü. İşte detaylar...
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Marcus Rashford hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz yıldızın bu sezon Manchester United'da kalma ihtimali oldukça yüksek.
UNITED'DA KALMAYA DAHA YAKIN
Rashford'un geleceğiyle ilgili karar aşamasında olduğu belirtilirken, 28 yaşındaki futbolcunun Manchester United'da kariyerine devam etmeye yakın olduğu aktarıldı.
İngiliz yıldızın geçtiğimiz dönemde kiralık olarak Barcelona forması giymesinin ardından yeni sezon planlamasında Manchester United seçeneğinin öne çıktığı ifade edildi.
TÜRKİYE VE ARABİSTAN'I DÜŞÜNMÜYOR
Rashford'un yaz transfer döneminde Türkiye veya Suudi Arabistan'ı seçenek olarak değerlendirmeyeceği öne sürüldü.
Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcuyu kadrosuna katma ihtimali de zayıfladı. Sarı-lacivertlilerin hücum hattı için alternatif isimler üzerindeki çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.