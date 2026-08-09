Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcus Rashford kararını verdi

        Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcus Rashford kararını verdi

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marcus Rashford'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2025-2026 sezonunda Barcelona'da kiralık olarak forma giyen İngiliz golcünün Manchester United'da kalacağı ve Türkiye'ye gelmek istemediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 22:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Marcus Rashford hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

        2

        Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz yıldızın bu sezon Manchester United'da kalma ihtimali oldukça yüksek.

        3

        UNITED'DA KALMAYA DAHA YAKIN

        Rashford'un geleceğiyle ilgili karar aşamasında olduğu belirtilirken, 28 yaşındaki futbolcunun Manchester United'da kariyerine devam etmeye yakın olduğu aktarıldı.

        İngiliz yıldızın geçtiğimiz dönemde kiralık olarak Barcelona forması giymesinin ardından yeni sezon planlamasında Manchester United seçeneğinin öne çıktığı ifade edildi.

        4

        TÜRKİYE VE ARABİSTAN'I DÜŞÜNMÜYOR

        Rashford'un yaz transfer döneminde Türkiye veya Suudi Arabistan'ı seçenek olarak değerlendirmeyeceği öne sürüldü.

        Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcuyu kadrosuna katma ihtimali de zayıfladı. Sarı-lacivertlilerin hücum hattı için alternatif isimler üzerindeki çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

        5
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        Fatih'te polise bıçaklı saldırı!
        Fatih'te polise bıçaklı saldırı!
        Bakan Gürlek'ten 52 orman yangınına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten 52 orman yangınına ilişkin açıklama
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!
        Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"