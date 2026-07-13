FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇLARI TARİHİ: VNL Türkiye Kadın Voleybol Takımı - Kanada çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çin’in Makao Özel İdari Bölgesi’nde 22-23 Temmuz tarihlerinde oynanacak çeyrek final karşılaşmalarında Türkiye, Kanada’yı mağlup ederek tur atlaması halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final eşleşmesinin kesin maç günü ve saati ise organizasyon tarafından daha sonra açıklanacak.

VNL Final Etabı'nın diğer çeyrek final eşleşmeleri ise ABD-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti.