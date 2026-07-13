FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇLARI TARİHİ: VNL Türkiye Kadın Voleybol Takımı - Kanada çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde grup etabını ilk 8 içinde tamamlayarak adını final aşamasına yazdırdı. Normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada bitiren Filenin Sultanları, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile karşılaşacak. Makau'nun ev sahipliği yapacağı final etabında ABD-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya eşleşmeleri de oynanacak. Turnuvada şampiyonluk mücadelesine hazırlanan ay-yıldızlı ekibin Kanada karşısındaki maç tarihi ve saati ise voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 VNL finalleri ne zaman başlayacak, Türkiye-Kanada çeyrek final maçı hangi gün oynanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
2026 FIVB Milletler Ligi’nde grup etabının tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk yarışında final heyecanı başladı. Normal sezon performansıyla ilk 8 takım arasına giren A Milli Kadın Voleybol Takımı, madalya yolundaki ilk sınavını Kanada karşısında verecek. Filenin Sultanları’nın çeyrek final eşleşmesinin belli olmasının ardından voleybolseverler, Türkiye’nin final etabındaki maç tarihlerini ve olası yarı final rakibini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Kanada karşılaşması ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Ay-yıldızlı ekibin VNL final programı, muhtemel rakipleri ve turnuvaya ilişkin öne çıkan ayrıntılar haberimizde...
FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
2026 Voleybol Milletler Ligi Kadınlar Final Etabı, FIVB’nin açıkladığı takvim doğrultusunda 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Makao Özel İdari Bölgesi’nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda dünyanın önde gelen takımları şampiyonluk için mücadele edecek.
Eleme sistemiyle gerçekleştirilecek final etabında çeyrek final karşılaşmaları ise 22 ve 23 Temmuz’da oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI - KANADA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’nde final etabına yükselerek çeyrek finalde Kanada’nın rakibi oldu.
Filenin Sultanları, üç haftalık normal sezon maratonunu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamladı. Organizasyonu 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta bitiren Kanada ise ay-yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi olarak belirlendi.
Çin’in Makao Özel İdari Bölgesi’nde 22-23 Temmuz tarihlerinde oynanacak çeyrek final karşılaşmalarında Türkiye, Kanada’yı mağlup ederek tur atlaması halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final eşleşmesinin kesin maç günü ve saati ise organizasyon tarafından daha sonra açıklanacak.
VNL Final Etabı'nın diğer çeyrek final eşleşmeleri ise ABD-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti.