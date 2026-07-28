Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun açıklaması

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, "Can Uzun'un çok ilgi çekici bir oyuncu olduğu ortada, üstelik bir Türk futbolcu olması da bunu destekliyor." dedi.

Başarılı teknik adam, "Şu anda çok iyi bir kulüple sözleşmesi var, bunu kabul etmeliyiz. Tüm taraflar için uygun koşullar sağlanırsa, bu transferi kesinlikle düşünebiliriz. Ama elbette, her şeyin mantıklı olması ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor." diye konuştu.