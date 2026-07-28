Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun açıklaması
Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche, Galatasaray'ın transfer listesindeki Can Uzun'la ilgili çıkan haberlere cevap verdi. Genç oyuncunun ayrılacağına dair bir işaret görmediğini söyleyen Krösche, "Can Uzun'un bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor ve çok fazla spekülasyon yapılıyor." dedi.
Galatasaray yaz transfer döneminde Can Uzun'u transfer etmek istiyor. Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, Can Uzun ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Markus Krösche, Can Uzun için bir teklif olmadığını açıkladı.
"AYRILIĞA DAİR İŞARET YOK"
Krösche, milli futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair emare göstermediğini söyledi.
Alman direktör, "Can Uzun'un bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor ve çok fazla spekülasyon yapılıyor." dedi.
"TAKIMDA ÖNE ÇIKACAK"
Markus Krösche, Can Uzun'un takımda önemli bir parça olabileceğini vurguladı.
"Teknik direktörümüzün oynatmak istediği futbol anlayışında onu en verimli olacağı pozisyonlarda değerlendirebiliriz. Takımımızda çok önemli bir rol üstlenebilecek."
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Okan Buruk, "Can Uzun'un çok ilgi çekici bir oyuncu olduğu ortada, üstelik bir Türk futbolcu olması da bunu destekliyor." dedi.
Başarılı teknik adam, "Şu anda çok iyi bir kulüple sözleşmesi var, bunu kabul etmeliyiz. Tüm taraflar için uygun koşullar sağlanırsa, bu transferi kesinlikle düşünebiliriz. Ama elbette, her şeyin mantıklı olması ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor." diye konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç oyuncu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun'un, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.