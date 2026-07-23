Galatasaray'dan Bremer ve transfer kararı!

"KAPIYI TAMAMEN KAPATMIŞ DEĞİL"

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Bremer’in Galatasaray’ın teklifine henüz "evet" demediğini ancak sarı-kırmızılılara kapıyı tamamen de kapatmadığını belirtti.

Haberde, "Bremer şu aşamada Galatasaray'ın teklifini kabul etmiş değil. Buna rağmen kendisine gösterilen ilgiyi de geri çevirmedi" ifadeleri kullanıldı.