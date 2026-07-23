Galatasaray'dan Bremer ve transfer kararı!
Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'ın, Serie A temsilcisi Juventus'un stoperi Bremer'le ilgilendiği belirtilmişti. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların transfer hakkındaki son kararını verdiğini ifade etti.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, Juventus forması giyen Gleison Bremer’in transferine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
"KAPIYI TAMAMEN KAPATMIŞ DEĞİL"
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Bremer’in Galatasaray’ın teklifine henüz "evet" demediğini ancak sarı-kırmızılılara kapıyı tamamen de kapatmadığını belirtti.
Haberde, "Bremer şu aşamada Galatasaray'ın teklifini kabul etmiş değil. Buna rağmen kendisine gösterilen ilgiyi de geri çevirmedi" ifadeleri kullanıldı.
ASLAN'IN CEPHESİNDE İŞLER DEĞİŞTİ
Galatasaray'ın, Mario Lemina'yla yeni sözleşme imzalaması sonrası transfer planının değiştiği belirtildi. Gabonlu futbolcunun attığı imza sonrası, yabancı kontenjanında yer kalmadığı ifade edildi.
YABANCI KONTENJANINDA YER AÇMASI GEREK
Galatasaray'ın, hem kadro yapılanması hem de yabancı kontenjanı sebebiyle Brezilyalı stoper için yürüttüğü süreci askıya aldığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı ekibin Bremer transferini tekrar gündeme alabilmesi için kadroda yabancı kontenjanı boşaltması gerekecek.
29 yaşındaki Sambacı stoper, geçtiğimiz sezon 31 maça çıkarken 4 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 569 dakika sahada kaldı.
Juventus'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bremer'in, güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor...