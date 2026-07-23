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        Galatasaray'dan Bremer ve transfer kararı!

        Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'ın, Serie A temsilcisi Juventus'un stoperi Bremer'le ilgilendiği belirtilmişti. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların transfer hakkındaki son kararını verdiğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, Juventus forması giyen Gleison Bremer’in transferine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

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        "KAPIYI TAMAMEN KAPATMIŞ DEĞİL"

        İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Bremer’in Galatasaray’ın teklifine henüz "evet" demediğini ancak sarı-kırmızılılara kapıyı tamamen de kapatmadığını belirtti.

        Haberde, "Bremer şu aşamada Galatasaray'ın teklifini kabul etmiş değil. Buna rağmen kendisine gösterilen ilgiyi de geri çevirmedi" ifadeleri kullanıldı.

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        ASLAN'IN CEPHESİNDE İŞLER DEĞİŞTİ

        Galatasaray'ın, Mario Lemina'yla yeni sözleşme imzalaması sonrası transfer planının değiştiği belirtildi. Gabonlu futbolcunun attığı imza sonrası, yabancı kontenjanında yer kalmadığı ifade edildi.

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        YABANCI KONTENJANINDA YER AÇMASI GEREK

        Galatasaray'ın, hem kadro yapılanması hem de yabancı kontenjanı sebebiyle Brezilyalı stoper için yürüttüğü süreci askıya aldığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı ekibin Bremer transferini tekrar gündeme alabilmesi için kadroda yabancı kontenjanı boşaltması gerekecek.

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        29 yaşındaki Sambacı stoper, geçtiğimiz sezon 31 maça çıkarken 4 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 569 dakika sahada kaldı.

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        Juventus'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bremer'in, güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor...

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