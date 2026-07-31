Galatasaray'dan David Neres hamlesi!
Galatasaray, Napoli'nin Brezilyalı yıldızı David Neres'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği öne sürüldü.
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:22 Güncelleme:
1
Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine, Napoli'de forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres geldi.
2
İtalyan basını II Matino'da yer alan habere göre Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Neres'in de sarı-kırmızılı ekibe transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, taraflar arasında henüz resmi bir anlaşmanın bulunmadığı ifade edildi.
3
Geçtiğimiz sezon Serie A'da 16 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Hızı, teknik kapasitesi ve bire birdeki etkili oyunuyla dikkat çeken Neres'in Napoli ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.