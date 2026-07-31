Galatasaray'dan David Neres hamlesi!

6 mahallenin kullandığı ölüm virajı dinamitlerle yıkıldı

Adana'nın Feke ilçesinde yıllardır trafik kazalarıyla gündeme gelen keskin virajın ortadan kaldırılması için dev kaya kütlesi kontrollü şekilde patlatıldı. 6 mahallenin kullandığı yolun genişletilmesi amacıyla gerçekleştirilen patlamada yükselen toz bulutu ve savrulan kaya parçaları dronla görüntüle... Daha Fazla Göster Adana'nın Feke ilçesinde yıllardır trafik kazalarıyla gündeme gelen keskin virajın ortadan kaldırılması için dev kaya kütlesi kontrollü şekilde patlatıldı. 6 mahallenin kullandığı yolun genişletilmesi amacıyla gerçekleştirilen patlamada yükselen toz bulutu ve savrulan kaya parçaları dronla görüntülendi.(İHA) Daha Az Göster