A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL Finalleri'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Çeyrek finalde Kanada'yı eleyerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi ev sahibi Çin oldu. Türkiye, zorlu mücadeleyi kazanarak adını finale yazdırmak ve şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Türkiye-Çin maçının yayın bilgileri ve başlama saati de voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili son bilgiler…