Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde finale yükselmek için Çin ile karşı karşıya gelecek. Kanada engelini aşarak adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Çin karşısında kritik bir mücadele verecek. Voleybolseverler karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadelede kazanan ekip adını VNL finaline yazdıracak. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonda bir kez daha şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak. Peki, Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Filenin Sultanlarının VNL yarı final maçına ilişkin detaylar…
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL Finalleri'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Çeyrek finalde Kanada'yı eleyerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi ev sahibi Çin oldu. Türkiye, zorlu mücadeleyi kazanarak adını finale yazdırmak ve şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Türkiye-Çin maçının yayın bilgileri ve başlama saati de voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili son bilgiler…
TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri yarı finalinde Türkiye ile Çin karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Çin'in Makao kentinde gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE-ÇİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları ile Çin arasındaki VNL yarı final mücadelesi saat 14.30'da başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, finale yükselmek için ev sahibi Çin karşısında kritik bir sınav verecek.
FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Çin VNL yarı final karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformlarından da takip edilebilecek.
FİLENİN SULTANLARI'NIN YILLARA GÖRE VNL'DEKİ BAŞARILARI
2018 - İkincilik
2019 - Dördüncülük
2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı
2021 - Üçüncülük
2022 - Dördüncülük
2023 - Şampiyon
2024 - Altıncılık
2025- Altıncılık