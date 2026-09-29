Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı ağırlıyor. Milli takımın sahaya çıkacağı mücadele Bursa'da oynanacak ve futbolseverler karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Milli maç öncesinde taraftarların gözü Türkiye'nin sahaya çıkacağı kadro ve karşılaşmanın yayın bilgilerinde olacak. Peki Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda? İşte milli maçın canlı olarak yayınlanacağı kanal bilgisi...