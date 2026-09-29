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        Haberler Spor Futbol Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?

        Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, milli maç nedeniyle Türkiye İtalya karşılaşmanın yayın bilgilerini ve maç saatini araştırmaya başladı. Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele Bursa'da futbolseverlerin karşısına çıkacak. Peki Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Türkiye-İtalya maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

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        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 00:12 Güncelleme:
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        1

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı ağırlıyor. Milli takımın sahaya çıkacağı mücadele Bursa'da oynanacak ve futbolseverler karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Milli maç öncesinde taraftarların gözü Türkiye'nin sahaya çıkacağı kadro ve karşılaşmanın yayın bilgilerinde olacak. Peki Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda? İşte milli maçın canlı olarak yayınlanacağı kanal bilgisi...

        2

        TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-İtalya Uluslar Ligi maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45 oynanacak.

        3

        TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye-İtalya maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        A Milli Futbol Takımı ile İtalya arasındaki karşılaşma Bursa'da oynanacak. Milli maçın adresi Bursa Atatürk Spor Kompleksi olacak. Türkiye, kendi sahasında İtalya karşısında UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek.

        5

        TÜRKİYE-İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Arda, Yunus, Can, Barış Alper.

        İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Romano, Tonali, Kean, Cambiaghi, Pio Esposito.

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        #milli maç
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