Vincenzo Italiano: Turu geçmeyi çok istiyoruz

"TURU GEÇMEYİ ÇOK İSTİYORUZ"

İlk maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Vincenzo Italiano, rövanşın çok daha zorlu geçeceğini ifade etti.

"Yarın bizim için çok önemli bir gün. Geçen hafta yaptıklarımızı tekrarlamalıyız, değerli bir oyun oynadık. Elimizde küçük bir avantaj var. Şimdi deplasmanda işimiz zor. Evinde iyi oynayan bir takım onlar. Biz de şansımızı denemek, elimizden geleni yapmak, turu geçmek istiyoruz. Yarın umarım biz başarılı taraf oluruz."