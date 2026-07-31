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        Haberler Spor Futbol Fulham, Gonzalo Garcia'yı kadrosuna kattı!

        Fulham, Gonzalo Garcia'yı kadrosuna kattı!

        İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, son olarak Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 00:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fulham, Gonzalo Garcia'yı kadrosuna kattı!

        İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Fulham, geçtiğimiz sezon Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki İspanyol santrfor Gonzalo Garcia'yı transfer ettiğini açıkladı.

        Yapılan açıklamada oyuncu ile beş yıllık bir sözleşme imzalandığı ve kulübün sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

        Kulüp televizyonuna konuşan genç golcü, "Çok minnettarım, burada olduğum için çok mutluyum. Bana duydukları güven için yönetim kuruluna ve Arbeloa'ya teşekkür etmeliyim ve göreve başlamak için çok heyecanlıyım" dedi.

        Real Madrid'in eski teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Fulham ile bu yaz 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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