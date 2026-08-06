Gabriele Guarino, Samsunspor'a transfer oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, İtalyan defans oyuncusu Gabriele Guarino'yu renklerine bağladı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımının bu sezon yaptığı 7. transferi açıkladı.

İtalya U21 Milli Takımı'nda da düzenli forma giyen 1,93 cm boyundaki stoperi transfer ettiklerini dile getiren Başkan Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarı, sizlere verdiğimiz sözleri tek tek tutmaya devam ediyoruz. Transfer bombalarımız patlamaya devam ediyor. Gabriele Guarino transferimiz Samsunspor'umuza hayırlı olsun" dedi.

KARİYERİ

22 yaşındaki sağ stoper, futbola Empoli'de başladı. Bir süre Modena ve Carrarese'de kiralık olarak forma giyen Guarino, geçen sezon İtalya Serie B'de 37 maçta forma giydi ve 3 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. İtalyan stoper ayrıca ülkesinin milli takımının alt yaş gruplarında 10 kez forma giydi.