Galatasaray, Çorum FK maçı hazırlıkları tamamladı
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 21:21 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 21:30'da Çorum FK'yı ağırlayacak olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
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