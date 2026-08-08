Galatasaray'dan 10 numara hamlesi: Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora

Yaz transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, çalışmalarına hız verdi...

Sarı-kırmızılı kulüp, 10 numara bölgesini güçlendirmek isterken Porto'dan Rodrigo Mora ve Lokomotiv Moskova'da Aleksey Batrakov gündeme gelmişti.

ANLAŞMA ZEMİNİ SAĞLANDI

Galatasaray, iki oyuncunun transferi konusunda belli bir noktaya geldi ve anlaşma zemini sağladı. 10 numara takviyesi konusunda nihai kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Aleksey Batrakov'un Rus olması sebebiyle Avrupa deplasmanında vize sorununun yaşanıp yaşanmayacağı üzerine araştırma yapılıyor.

"BATRAKOV TRANSFERİ 20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE OLACAK"

Transferle ilgili son detayları HT Spor muhabiri Çağatay Çelik aktardı. Batrakov konusunda konuşan Çelik, "Galatasaray, her iki oyuncuyla da kulüpleriyle de belli bir noktaya ve anlaşma zeminine varmış durumda. Sarı-kırmızılılar, Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 20 milyon seviyesinde bir teklif yapmıştı; ancak şu anda 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeliyle taraflar anlaşma noktasına yakın duruyor. Ama transfer henüz tamamlanmış değil." dedi.

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Rus oyuncunun deplasman gidişlerinde sorun yaşayıp yaşamayacağının incelendiğini belirten Çelik, "Bazı pürüzler var; oyuncu Rus vatandaşı olduğu için özellikle Avrupa maçlarında bazı ülkelere giriş konusunda vize problemi yaşayabilir mi gibi düşünceler mevcut. Sarı-kırmızılılar, bu konuyu en ufak bir aksaklık yaşamamak adına detaylıca uzmanlara inceletiyor." şeklinde konuştu.

MORA'DA OPSİYON GÖRÜŞÜLÜYOR

Portekizli genç oyuncunun detaylarını da anlatan Çelik, "Mora'nın satın alma opsiyonuyla kiralanması üzerine Porto ile görüşmeler devam ediyor ve anlaşmaya yakın olunduğu bilgisi var. Edindiğim bilgiye göre, oyuncunun hem maaşı hem de kiralama bedeli 10 milyon euronun biraz üzerinde olacak. Opsiyonun ise 50 milyon euro bandında olması bekleniyor. Görüşmeler sürüyor; burada karar Okan Buruk'a kalmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

🦁 Galatasaray'dan Batrakov ve Mora hamlesi!



🎙️ @ccelikcagatay: Galatasaray, her iki oyuncuyla da kulüpleriyle de belli bir noktaya ve anlaşma zeminine varmış durumda. Sarı-kırmızılılar, Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 20 milyon seviyesinde bir teklif yapmıştı; ancak şu anda… pic.twitter.com/SD3GSHTgpH — HT Spor (@HTSpor) August 8, 2026

GEÇEN SEZON NE YAPTILAR?

19 yaşındaki Rodrigo Mora geçen sezon 44 maçta 5 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

21 yaşındaki Aleksey Batrakov ise geçtiğimiz sezon 36 müsabakada 17 gol, 11 asistlik performans sergiledi.