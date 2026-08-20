Galatasaray Erzurumspor FK maçına hazır!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Erzurumspor FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 16:27 Güncelleme:
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 21.30'da Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
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