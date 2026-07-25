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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Birçok oyuncu bizimle olmayacak

        Okan Buruk: Birçok oyuncu bizimle olmayacak

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monza'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Monza karşısında forma giyen birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını belirten Buruk, "Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizle beraber olmayacak. Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizle beraber olmayacak." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 00:10 Güncelleme:
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        "Birçok oyuncu bizimle olmayacak"

        Galatasaray, Avusturya kampında karşılaştığı Monza'ya 2-0 yenilirken, mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

        Takımın performansından memnun olmadığını belirten Buruk, Monza karşısında forma giyen birçok oyuncunun yeni sezonda takımda yer almayacağının altını çizdi.

        "10 OYUNCUMUZ EKSİK"

        Hazırlık döneminde genç oyunculara şans verdiklerini ifade eden Buruk, "Gençlerin çoğunlukta olduğu bir maç oynadık. Bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Önceliğimiz oyuncuların fiziksel gücünü artırmak. Yaklaşık 10 oyuncumuz eksik. Diğer oyunculara şans verdik ve bir yandan kadromuzu şekillendiriyoruz. Sonuçtan mutlu değiliz elbette. Bir sonraki hazırlık maçında milli oyunculara da yer vereceğiz. 1 hafta daha buradayız. İyi bir kamp dönemi geçireceğiz." dedi.

        "BÖYLE BİR 11'LE BAŞKA BİR MAÇA ÇIKMAYIZ"

        Yeni sezon öncesi kadroda değişiklikler yaşanacağını da vurgulayan "Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizle beraber olmayacak. Çok ölçü alabileceğimiz bir maç değil. Tam kadro çıkmak farklı bir şey. Bugün oynayan birçok oyuncu belki bizimle yer almayacak veya daha az süre alacak. Dolayısıyla bu tarz maçları en az hasarla geçmemiz gereken maçlar olarak görüyorum." dedi.

        "UGOCHUKWU'DAN MEMNUNUM"

        Buruk, yeni transfer Ugochukwu'nun sergilediği performansı ise överek, "Ugochukwu bugün top kaybı yaptı mı yapmadı mı hatırlamıyorum. Belki bir tane yapmıştır. Topun bizde kalmasını sağladı. Driplingle topu öne taşıdı. Genel olarak performansından çok memnunum." ifadesini kullandı.

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