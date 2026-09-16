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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 22:55 Güncelleme:
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        Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        Üç grup halinde 8'e 2 pasla devam eden idman, üçe üç oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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        #galatasaray
        #trabzonspor
        #süper lig
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