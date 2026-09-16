Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pasla devam eden idman, üçe üç oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.