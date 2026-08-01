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        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 21:35 Güncelleme:
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        G.Saray'da yeni sezon hazırlığı!

        2026-2027 sezonuna hazırlanan Galatasaray, çalışmalarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla birlikte devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak hazırlık maçında Fransa temsilcisi Rennes ile karşılaşacak.

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