Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 21:35 Güncelleme:
2026-2027 sezonuna hazırlanan Galatasaray, çalışmalarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla birlikte devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak hazırlık maçında Fransa temsilcisi Rennes ile karşılaşacak.
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