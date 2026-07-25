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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Can Armando Güner: Kendimi göstermek istiyorum

        Can Armando Güner: Kendimi göstermek istiyorum

        Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Can Armando Güner, Monza karşılaşmasını ve kendi performansını değerlendirdi. 18 yaşındaki futbolcu, "İlk 11'de yer aldığım için mutluyum. Kendimi göstermek istiyorum. Bu yüzden maçlarda sık sık bire bir pozisyonlara girmeye çalışıyorum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 00:17 Güncelleme:
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        "Kendimi göstermek istiyorum"

        Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner, Monza maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        İlk 11'de yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Can Armando Güner, "İlk 11'de yer aldığım için mutluyum. Kendimi göstermek istiyorum. Bu yüzden maçlarda sık sık bire bir pozisyonlara girmeye çalışıyorum." dedi.

        İtalyan takımlarına karşı oynamanın kolay olmadığını da dile getiren 18 yaşındaki hücum oyuncusu, "Monza zorlu bir rakip. İtalyan takımlarına karşı oynamak her zaman kolay olmuyor. İyi pozisyonlar yakaladığımızı söyleyebilirim. Elbette kaybetmek istemezdim." ifadelerini kullandı.

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