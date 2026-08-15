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        Gaziantep FK: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber iki takım da sezona bir puanla giriş yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 23:29 Güncelleme:
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        Gaziantep'te kazanan yok!

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Konuk ekibi öne geçiren golü 20'de Ruan atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 61. dakikada Deian Sorescu kaydetti.

        Bu sonuçla beraber Gaziantep FK ile Alanyaspor, haftayı 1 puanla kapattı.

        Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Eyüpspor'a konuk olacak. Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı konuk edecek.

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