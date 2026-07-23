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        Gençlerbirliği 12. kez genel kurula gidecek!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son 5 yılda 12. kez genel kurula gidecek. 2026-2027 sezonunda son hafta deplasmanda Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'de kalmayı başaran kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon öncesinde bir kez daha olağanüstü genel kurul sürecine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:19 Güncelleme:
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        Gençlerbirliği genel kurula gidecek!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde son 5 yılda 12. kez genel kurula gidilecek.

        Geçen sezon, son hafta deplasmanda Trabzonspor'u yenerek 4 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kalmayı başaran başkent ekibinde, yeni sezon öncesi de seçim yapılacak.

        Başkanlığını Haydar Arda Çakmak'ın yaptığı kırmızı-siyahlılarda olağanüstü seçimli genel kurul, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        "CAVCAVLAR" SONRASI YÖNETİMDE YAKALANAMAYAN İSTİKRAR

        Başkent temsilcisinde 37 yıl başkanlık yapan İlhan Cavcav'ın 22 Ocak 2017'de hayatını kaybetmesinin ardından bu göreve oğlu Murat Cavcav getirildi.

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        Gençlerbirliği, İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü. Bir sezon aranın ardından Süper Lig'e dönmeyi başaran ancak 2020-2021 sezonunda yeniden küme düşme üzüntüsü yaşayan kırmızı-siyahlılarda başkan Murat Cavcav, 10 Haziran 2021'deki olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmadı.

        Kongreye tek aday giren Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği başkanlığına seçilirken böylece "Cavcavlar dönemi" sona erdi.

        Gençlerbirliği'nde, Niyazi Akdaş'ın ilk kez başkanlığa seçildiği 10 Haziran 2021'den bu yana 10'u seçimli olmak üzere 11 kez genel kurula gidildi.

        NİYAZİ AKDAŞ, YAKLAŞIK 2,5 YILDA 5 KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

        Niyazi Akdaş, 5 Haziran 2022'de yeniden başkanlığa getirilirken, yönetim kurulu kısa bir süre sonra tekrar olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

        Akdaş, 31 Temmuz 2022'deki genel kurulda aday olmazken, başkanlık için Talip Çankırı ve Arda Çakmak yarıştı. Seçimi kazanan Çankırı, kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu. Ancak Çankırı dönemi yaklaşık iki ay sürdü.

        25 Eylül 2022'de tekrar olağanüstü seçimli genel kurula gidilen Gençlerbirliği Kulübünde Akdaş, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

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        Yönetimde yer alan kişilerden gerekli katkıyı alamadığı gerekçesiyle istifa eden Akdaş, 16 Temmuz ve 14 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurullarda tekrar başkanlığa seçillerek listesini yeniledi. Akdaş, böylece "Cavcavlar sonrası" yaklaşık 2,5 yılda 5 farklı dönemde başkanlık yaptı.

        ŞİRKETLEŞME OLMADI, AKDAŞ BIRAKTI

        Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, 2023'ün son ayında şirketleşme konusunda delegelerden yetki almak için genel kurul kararı aldı.

        Genel kurul için delege yeter sayısına, 31 Aralık 2023 ve 7 Ocak 2024 tarihlerindeki toplantılarda ulaşılamadı.

        Şirketleşme konusunda yetki alınamaması üzerine başkan Akdaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        SUNGUR DÖNEMİNDE SÜPER LİG'E ÇIKTI

        Başkent ekibinde "Akdaş dönemi" sonrası 3 Mart 2024'teki olağanüstü seçimli genel kurulda Osman Sungur, Serkan Aydın ve Murat Şamil Şen, başkanlık için yarıştı. Seçimde 179 oy olan Sungur, Aydın'ı "1 oyla" geçerek Gençlerbirliği'nin yeni başkanı oldu.

        Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda play-off'u son maçta kaçıran kırmızı-siyahlılar, Sungur'un başkanlığında 2024-2025 sezonunu 68 puanla 2'nci bitirerek 4 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırdı.

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        Osman Sungur, 2025-2026 sezonu öncesi 14 Haziran 2025'te yapılan genel kurulda güven tazeledi.

        YÖNETİM KURULU KARARIYLA BAŞKANLIĞA MEHMET KAYA GETİRİLDİ

        Süper Lig'e ilk 5 maçını kaybederek başlayan, kadro planlamasının eleştirildiği ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı başkent temsilcisinde başkan Sungur, sağlık sorunları ve kişisel sebeplerden dolayı 7 Ekim 2025'te görevini bıraktığını açıkladı.

        Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, 8 Ekim'de yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya getirildi.

        Bu gelişme üzerine genel kurul üyeleri, kulübü seçimli olağanüstü genel kurula götürmek için imza kampanyası başlattı.

        KAYA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ, ÇAKMAK DÖNEMİ BAŞLADI

        Başkan Mehmet Kaya, 6 Aralık 2025'teki olağanüstü seçimli genel kurulda yaşanan gerginlik sonrası adaylıktan çekildi.

        Bu gelişme üzerine salona gelerek seçime tek aday giren Haydar Arda Çakmak, Gençlerbirliği'nin 2025-2026 sezonundaki 3. başkanı oldu.

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        Çakmak, listeyi son anda hazırladığından, üzerinde çalışılmış, daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak için gidilen 17 Ocak 2026'daki genel kurulda yeniden başkanlığa getirildi.

        Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in gidip gelmesinin çok konuşulduğu, sıkıntılı geçen sezonda son hafta aldığı Trabzonspor galibiyetiyle lige tutundu.

        Kırmızı-siyahlılarda, yönetim kurulundaki fikir ayrılıkları nedeniyle 2026-2027 sezonu öncesi de olağanüstü genel kurul ilan edildi.

        Gençlerbirliği'nin, 18 Temmuz'daki ilk genel kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamadı. Olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Kırmızı-siyahlı camia, son 5 yıldaki 12. genel kurulda başkanını belirleyecek.

        YÖNETİMDEKİ İSTİKRARSIZLIK, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİNİ BERABERİNDE GETİRDİ

        "Türk futbolunun asırlık çınarı" Gençlerbirliği'nde, yönetimde istikrarın sağlanamaması teknik direktör değişikliklerini de beraberinde getirdi.

        Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisinde, geçen sezon 5 kez teknik direktör değişikliğine gidildi.

        Gençlerbirliği, "çalkantılı" geçen sezonu 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak 34 puanla 14. sırada bitirdi.

        Üç farklı ismin başkanlık koltuğuna oturduğu sezonda teknik direktörler Volkan Demirel ve Metin Diyadin, kırmızı-siyahlılarda iki farklı dönemde görev yaptı. Başkent ekibini geride kalan sezon ayrıca Hüseyin Eroğlu ve Levent Şahin çalıştırdı.

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