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        Gençlerbirliği genel kurulunda gerginlik!

        Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlik çıktı. Transfer harcamaları konusuyla ilgili çıkan olayları divan tarafı sakinleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        G.Birliği genel kurulunda gerginlik!

        Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Başkent ekibinin mali planı ve denetim raporlarının da açıklandığı genel kurulda konuşma yapıldığı sırasında gerginlik çıktı.

        Transfer harcamaları konusuyla ilgili çıkan olayları divan tarafı sakinleştirdi.

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