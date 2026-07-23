Giovanni Guidetti'den Türkiye sözleri: Turnuva kazanma şansları yüksek!

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Guidetti, "Türkiye'yi kutluyorum, elbette bu tür maçlarda büyük bir tecrübeye sahipler. Oyuncuları yıl boyunca, hem kışın hem de yazın bu tarz maçlar oynuyor. Oyuncularımın birçoğu için bu oynadığımız ilk önemli çeyrek final maçıydı, onlarla gerçekten gurur duyuyorum. Üçüncü sete kadar oyunumuzu çok iyi bir seviyede tuttuk. Sonra Vargas servis ve hücumlarıyla devreye girdi. Onu durduramadık ve oyun seviyemiz düştü. Yine de oyuncularımla gerçekten gurur duyuyorum çünkü çok büyük bir gelişim gösterdik. Bizim için bu seviyede oynamak bile başlı başına harika bir şey." ifadelerini kullandı.

Kanada başantrenörü Guidetti, Türkiye'nin turnuvadaki başarısı için şunları söyledi:

"Bence Türkiye'nin turnuvayı kazanma şansı yüksek. Vargas gibi bir pasör çaprazınız olduğunda, elbette her şeyi kazanmak için oynarsınız. Türkiye şu an çok iyi gidiyor. Vargas harika bir formda, bu yüzden Türkiye'nin turnuvayı kazanabileceğine inanıyorum."