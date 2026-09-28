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        Haberler Spor Futbol Gökhan İnler: Herkes için zor bir maç olacak!

        Gökhan İnler: Herkes için zor bir maç olacak!

        İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler, Türkiye-İtalya maçı öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin atak ve baskılı oynaması gerektiğini dile getiren İnler, "Herkes için zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        "Herkes için zor bir maç olacak!"

        İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE'NİN BASKILI OYNAMASI LAZIM"

        Bugünkü rakip İtalya, kolay olmayacak. Çünkü onlar da baskı altındalar ama sonuçta Türkiye'de oynanıyor maç. Benim gördüğüm, Türkiye'nin sessiz kalmaması lazım. Atak oynaması lazım. Zaten Montella, Mancini'yi çok iyi tanıyor. Bence Türkiye'nin baskılı olması lazım.

        "HERKES İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK"

        Futbolda bir kural vardır, maçları kazanman lazım. Ama herkes için bugün zor bir maç olacak. Vincenzo Montella'yı tanıdığım için biliyorum, o her şeyini veriyordur. İşini doğru yapmaya çalışıyor her zaman, onu biliyorum. Bugün en önemlisi motivasyon, istek. Zaten taraftarlar onu yerine getirecektir. Bence güzel bir atmosfer olup güzel bir maç olacak.

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        "İTALYA'DA TÜM ÜLKEDE SORU İŞARETLERİ VAR"

        3 kere Dünya Kupası'nda olmamak gerçekten üzücü İtalya için. Sadece federasyonda değil, yani bütün ülkede soru işaretleri var ve büyük soru işaretleri var. Maldini görev alınmıştı ama birkaç hafta sonra ayrıldılar. Yani orada da bir stabilite yok şu an federasyonda. Tabii ki Mancini onu değiştirmek istiyor. Genç oyunculara yönelik yatırım yapıyorlar şu an. Dediğim gibi, yani daha hepsi taze ama böyle bir güçlü stabilite şu an görmüyorum.

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        #gökhan inler
        #türkiye
        #italya
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