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        Haberler Spor Voleybol Hande Baladın: İyi bir reaksiyon gösterdik

        Hande Baladın: İyi bir reaksiyon gösterdik

        Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın ve Sinead Jack Kısal, yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:33 Güncelleme:
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        "İyi bir reaksiyon gösterdik!"

        Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanan müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Hande, Kanada'nın güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, "Bu tarz maçlar her zaman zorlu geçer. Kanada da güçlü bir koça sahip, bu sebeple zor olacağını biliyorduk ama takım olarak, özellikle ilk setten sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk sette biraz basit hatalarımız fazlaydı. Bunun farkındaydık. Bu nedenle hata sayımızı azaltarak orta oyuncularımızı daha etkili kullanmak istedik ve bunu başardık. O yüzden çok mutluyum." şeklinde konuştu.

        SINEAD JACK KISAL: BİRLİKTELİK MAÇI KAZANMAMIZI SAĞLADI

        Milli orta oyuncu Sinead Jack Kısal da maçın zorlu geçtiğini ancak ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyduklarını dile getirerek, "Kanada güçlü bir takım ancak bugün oyundaki birliktelik maçı kazanmamızı sağladı. Bir sonraki maç da zor ancak her şeyimizi ortaya koyacağız." diye konuştu.

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