İtalya Serie A'da Milan, Juventus ve Napoli gibi kulüplerde forma giyen Jose Altafini, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ONU İZLEMEKTEN BIKMIŞTIM"

Altafini, Milan'dan transfer edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu için gelen sorunun ardından, "Onu izlemekten bıkmıştım, sanki size bir iyilik yapmak için oynuyormuş gibiydi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Rafael Leao'yu Milan'dan 38 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Yıldız isim, sarı-kırmızılı formayı 3 maçta giydi.