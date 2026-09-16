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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jose Alfatini: Rafael Leao'yu izlemekten bıkmıştım!

        Jose Alfatini: Rafael Leao'yu izlemekten bıkmıştım!

        Eski İtalyan efsane futbolcu Jose Alfatini, Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao hakkında konuştu. Alfatini, Portekizli yıldızı "Onu izlemekten bıkmıştım" sözleriyle eleştirdi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        "Rafael Leao'yu izlemekten bıkmıştım!"

        İtalya Serie A'da Milan, Juventus ve Napoli gibi kulüplerde forma giyen Jose Altafini, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        "ONU İZLEMEKTEN BIKMIŞTIM"

        Altafini, Milan'dan transfer edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu için gelen sorunun ardından, "Onu izlemekten bıkmıştım, sanki size bir iyilik yapmak için oynuyormuş gibiydi." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray, Rafael Leao'yu Milan'dan 38 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

        Yıldız isim, sarı-kırmızılı formayı 3 maçta giydi.

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        #galatasaray
        #milan
        #Rafael Leao
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