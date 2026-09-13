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        Joao Pereira: Penaltımız verilmedi

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 2-2 berabere biten Göztepe maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi. Verilmeyen bir penaltı olduğunun altını çizen Pereira, "İkinci yarıda da hep gole daha yakın olan tarafın biz olduğumuzu hissettim ancak sonrasında bir penaltı pozisyonu yaşandı ve o şekilde gol yedik. Ondan kısa bir süre sonra bana göre çok daha net bir penaltı pozisyonu vardı ve bize bu penaltı verilmedi. Televizyonda izlerseniz zaten siz de çok net bir şekilde görürsünüz, bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 00:41 Güncelleme:
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        "Penaltımız verilmedi"

        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, kendi sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

        "MAÇA İYİ BAŞLADIK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Beşinci maçımız. Buraya geliyorum, yine aynı şeyi söylemek zorundayım ama gerçek bu. Yine maça iyi başladık. Fatih’le direkten dönen bir pozisyonumuz var ve bir diğer pozisyonda da Omar’ın kafa vuruşu var. Bazı şanslar yakaladık" diye konuştu.

        "PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

        Göztepe’nin kaleye ilk gelişinin bir korner pozisyonu olduğunu hatırlatan Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Duran toplarda iyi oldukları konusunda oyuncularımı uyarmıştım ama bazen bilseniz de kontrol etmesi zor olabiliyor ve bu şekilde duran toptan gol yedik. Golden sonra iyi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Daha fazla pozisyona girdik ve golü de bulduk. İkinci yarıda da hep gole daha yakın olan tarafın biz olduğumuzu hissettim ancak sonrasında bir penaltı pozisyonu yaşandı ve o şekilde gol yedik. Ondan kısa bir süre sonra bana göre çok daha net bir penaltı pozisyonu vardı ve bize bu penaltı verilmedi. Televizyonda izlerseniz zaten siz de çok net bir şekilde görürsünüz, bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok. Yine de sonrasında iyi bir reaksiyon verdik. İyi bir oyun ortaya koyduk ve 2-2’yi bulduk. Bugün galibiyete beraberlikten daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Tabi ki burada önemli bir durum var, benim takımla ilgili hissettiğim bir şey... Oyuna sonradan giren oyuncular performansımızı sürekli daha ileriye, daha iyiye götürüyor. Bu, bir takım olma anlamında çok önemli bir durum. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Büyük bir takım değiliz, Alanya’ya karşı bazı şeyler daha kolay yapılabiliyor ama bizim amacımız iyi futbol oynamak, seyircilere iyi futbol izletmek. Buradan bir diğer isteğim de herkesin saygıyla işini iyi yapması."

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        #joao pereira
        #Alanyaspor
        #süper lig
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