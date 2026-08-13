Junior Olaitan: Beşiktaş'ta tarih yazmak istiyorum

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek turlayan Beşiktaş'ın golünde asisti yapan Junior Olaitan, Siyah Beyazlılar'da tarih yazmak istediğini belirtti.

"HERKESTEN BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUM"

Olaitan, "Takımı tebrik ederim. Avrupa'dayız artık, bunu garantiledik. Zalgiris ile oynayacağız. Umarım böyle bir şey olmaz ama kaybetsek bile Avrupa'da devam edeceğiz. Her gün Orkun'dan, Salih'ten ve herkesten bir şey öğreniyorum. Teknik direktörümüzden de bir şeyler öğreniyorum. Beşiktaş için daha iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

YALÇIN VE ITALIANO AÇIKLAMASI

Sergen Yalçın ile Vincenzo Italiano arasındaki farklara da değinen genç futbolcu, "Sergen Yalçın farklı, Vincenzo Italiano farklı. İkisi de harika teknik adamlar ama farklı oyun anlayışları var. Italiano hep öne gitmemizi istiyor. Bu anlamda farklılık olabilir. Oynadığım pozisyondan da çok mutluyum." dedi.

"CERNY'E TOPU ATTIĞIMDA SEVİNMEYE BAŞLADIM"

Milot Rashica ve Vaclav Cerny ile yaşadığı bir pozisyonu da anlatan Olaitan, "Milot Rashica'nın Midtjylland maçında orada olacağını görmedim ama takım arkadaşlarınızı tanımanız lazım, orada olduğunu bilmelisiniz. Vaclav Cerny'e de topu attığımda sevinmeye başladım çünkü orada olacağını biliyordum." şeklinde konuştu.

TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Junior Olaitan, kariyer hedefiyle ilgili ise, "Beşiktaş'ta tarih yazmak ve tarih sayfalarında olmak istiyorum. Beşiktaş'ın alacağı kupalarda adım geçsin istiyorum. Yanlış anlaşılmasın, Avrupa'da da oynamak isterim. Beşiktaş zaten büyük bir kulüp... Taraftarlar yanlış anlamasın, Beşiktaş büyük takım." dedi.