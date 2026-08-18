Juventus, Vicario'yu kiraladı
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Tottenham'dan kaleci Guglielmo Vicario'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 17:29 Güncelleme:
İtalya Serie A ekibi Juventus, Tottenham'dan kaleci Guglielmo Vicario'yu kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
Juventus'tan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki İtalyan kalecinin 30 Haziran 2027'ye kadar kiralandığı duyuruldu.
Vicario, Tottenham ile 2025 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
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